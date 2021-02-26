Başakşehir "Başakay" ile afet bilinci kazanacak

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla kurduğu Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY), sertifikalarını Başkan Yasin Kartoğlu'ndan aldı. Başkan Kartoğlu, Başakşehir'in depreme hazırlıklı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesinin ardından harekete geçen Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla kısa adı BAŞAKAY olan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi'ni kurdu. AFAD'ın Ankara Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'ndeki afet farkındalık eğitmen ve temel arama eğitimlerini başarıyla tamamlayan BAŞAKAY ekibine sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu takdim etti.

BAŞAKŞEHİR'İN FARKI HER YERDE HİSSEDİLDİ

Törende gönüllü BAŞAKAY ekibine hitap eden Başkan Kartoğlu, "Böyle kutsal bir amaç için gönüllülük esası uygulamamıza dahil olmanız bizleri mutlu etti. Sonrasında Ankara'da eğitim aldınız. Ankara'dan teşekkürler geldi. Başakşehir farkını her yerde hissettirdiniz. O yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"DEPREME HAZIRLIKLI BÜYÜYORUZ"

Başakşehir'in modern ve kaliteli bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Her yıl nüfusu artan bir ilçeyiz. İnsanların burayı tercih etmelerinin sebebi de, AFAD'ın da önem verdiği konulardan biri olan, tedbirlerimizi alarak büyümemiz. Bizim kaliteli yapı stokumuz yüzde 70'lerde, biz aslında tedbirimizi almışız. Modern kentleşme ile şehrimiz, kaliteli olarak depreme hazırlıklı büyüyor. Bundan sonra da kalitemizi bozmadan insanların tercih ettiği bir şehir olmaya devam edeceğiz."

"AVRUPA'YI İKİYE KATLADIK"

Başakşehir'in İstanbul'un en yeşil ilçesi olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Kişi başı yeşil alan miktarı 22 metrekare. Belki de İstanbul'un en büyük lüksü, insanların isteyip de ulaşamadı bir durum. Çok şükür şehrimizde fazlasıyla var. Kişi başı yeşil miktarı bize, devasa parklar, toplanma alanları ve yaşam kalitesi sağlıyor. Biz bu yaşam kalitesine ulaştık. Avrupa ortalamasının iki katına çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞAKŞEHİR'DE ULAŞILMAYAN NOKTA KALMAYACAK"

Başakşehir Afet Yönetim Merkezi'ne de değinen Başkan Yasin Kartoğlu, "Merkezimizi bu yılbaşında açtık. Burada eğitimleri devam ettireceğiz. Bu merkezin bir çok imkanı olacak. Vatandaşlarımıza her türlü imkan sağlanacak. Ayrıca cep telefonuyla telsiz iletisi verebilen yeni bir yapı kuruyoruz. Bununla birlikte ulaşılmayan hiçbir noktamız kalmayacak." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı