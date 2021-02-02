Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti
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Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti

02.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:56
Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan turuncu-lacivertli ekip, ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı maçtan üç farklı mağlup ayrıldı.

Bu sezon 10. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir 24 puanda kalırken, Galatasaray puanını 45'e yükseltti.

Başakşehir galibiyeti unuttu

Galatasaray'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi.

Ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde eden turuncu-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, son 6 resmi maçını kazanamadı.

Giuliano penaltı kaçırdı

Turuncu-lacivertli takım, Brezilyalı oyuncusu Giuliano ile karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltıdan yararlanamadı.

Medipol Başakşehir'in kazandığı penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Giuliano, sağ köşeye doğru plase bir vuruş yaptı. Kaleci Muslera, penaltıda köşeye uzanıp topu kontrol etti.

Yeni transferler ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray'a karşı giydi.

Galatasaray maçının kadrosunda yer alan iki oyuncudan Tolga, eski takımına karşı mücadelenin 69. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oldu.

Ndayishimiye ise 88. dakikada Azubuike'nin yerine oyuna girdi.

Deniz Türüç cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını Galatasaray karşılaşmasında gören Deniz Türüç, cezalı duruma düştü.

Deniz, takımının 24. haftada sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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