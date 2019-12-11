Başakşehir, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için Türkiye'ye 3 puanla dönmesi gerekiyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, yarın Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Borussia-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, Alman ekibiyle evinde mücadele ettiği ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Avrupa'da 26. maç
Başakşehir, Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 26. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 37 gol gördü.
Kaderi ellerinde
Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için kaderi adeta kendi ellerinde bulunuyor. 8 puanla grup lideri konumunda bulunan rakibiyle mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, Borussia-Park'tan 3 puan alması halinde bir üst tura çıkmayı başaracak. - İSTANBUL