Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil!

Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın adeta korkulu rüyası olan Medipol Başakşehir, içinde bulunduğumuz sezonda ise söz konusu takımlara karşı puan alamadı.

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın adeta korkulu rüyası olan Medipol Başakşehir, içinde bulunduğumuz sezonda ise söz konusu takımlara karşı puan alamadı. Turuncu-lacivertliler, yeni ismiyle Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015'ten beri ilk kez bir sezonu üç büyükleri boş geçerek kapatacak.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma başarısı gösteren Medipol Başakşehir, bu sezon ise adeta kabus yaşıyor. Beklenen performansın oldukça altında kalan ve mevcut durumda düşme potasında bulunan turuncu-lacivertliler, özellikle üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de bir 'tehdit' olmaktan çıktı. Başakşehir, yeni adıyla Süper Lig'e 'merhaba' dediği 2014-2015'ten bu yana ilk defa adı geçen takımlarla oynadığı karşılaşmalardan puan çıkaramadı.

Medipol Başakşehir, bu sezon Galatasaray'a evinde 2-0 deplasmanda ise 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'ye ise Kadıköy'de 4-1 yenilen turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki mücadelede de 2-1 mağlup oldu. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Beşiktaş'a ise iki maçta da 3-2'lik skorla boyun eğdi.

2019-2020'DE 8 PUAN

M.Başakşehir, 2019-2020 sezonunda üç büyüklerle oynadığı 6 karşılaşmada 8 puan toplamıştı. Turuncu-lacivertliler, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı her iki müsabakadan 2-1 yenik ayrılarak hanesine puan yazdıramamıştı.

Beşiktaş ile Dolmabahçe'de 1-1 berabere kalmış, evinde ise 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'la geçen Başakşehir, sahasındaki karşılaşmadan da 1-1'lik skor sonucu 1 puanla ayrılmıştı.

2018-2019'DA FENERBAHÇE'DEN 4, BEŞİKTAŞ'TAN 3 PUAN

İstanbul temsilcisi, 2018-2019 sezonunda da bu maçlardan 8 puan aldı. Başakşehir, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da 1 puan topladı.

Söz konusu sezonda turuncu-lacivertlilerin üç büyüklerle oynadığı müsabakalar şöyle:

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1

Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1

2017-2018 SEZONUNDA 10 PUAN TOPLADI

M.Başakşehir, 2017-2018'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 10 puanı cebine koydu. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılarla oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazanan Başakşehir, siyah-beyazlılara ise kaybetmedi.

2017-2018'de turuncu-lacivertli takımın üç büyüklere karşı aldığı sonuçlar:

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3

Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2

Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0

EN FAZLA PUANI 2016-2017'DE ALDI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan, Başakşehir'in en fazla puanı topladığı sezon ise 2016-2017. Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ı evinde 4-0, deplasmanda 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ile dış sahada 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı'nda 3-1'le güldü. M.Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yendi, deplasmanda ise 1-0 yenildi.

Turuncu-lacivertli takım bu maçlardan 13 puan topladı.

2015-2016'DA 5 PUANDA KALDI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üç büyüklerine karşı en az puanı ise 2015-2016 sezonunda elde etti. 6 mücadelede yalnızca 5 puan hanesine yazdıran turuncu-lacivertli ekip, sadece Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sevinci yaşayabilmişti.

2015-2016 sezonunda Başakşehir ile üç büyükler arasındaki müsabakalar şu şekilde:

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 3 - Başakşehir: 3

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

İLK SEZONUNDA 6 PUAN

Başakşehir, yeniden Süper Lig'de ter dökmeye başladığı 2014-2015 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarından 6 puanı cebine koymuştu. Adı geçen dönemde M.Başakşehir, Galatasaray'dan 4 puan alma başarısı gösterirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise 1 puanla yetindi.

2014-2015'te Başakşehir'in rakiplerine karşı elde ettiği sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2

Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil!
Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 36. hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 36. hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın
Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:54:47. #1.14#

title