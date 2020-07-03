Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Turuncu-lacivertliler, yarın saat 21.00'de oynanacak karşılaşma için bugün akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: DHA