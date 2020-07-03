Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
03.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:07
Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Turuncu-lacivertliler, yarın saat 21.00'de oynanacak karşılaşma için bugün akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.
Kaynak: DHA