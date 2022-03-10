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Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Haberler

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