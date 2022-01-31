Başakşehir, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için altı gündür kamp yaptığı Antalya'da çalışmalarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktiksel çalışmalar yaptı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlığı süren Mahmut Tekdemir, antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki çalışmalarını yarın da sürdürecek.