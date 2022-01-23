Başakşehir, Antalya'da kamp yapacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

İstanbul kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-2 Şubat'ta Antalya Maxx Royal Belek Hotel'de kamp gerçekleştirecek.

Medipol Başakşehir, kamptaki tek hazırlık maçını 29 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan ile oynayacak.