Başakşehir, Ankaragücü'ne hazır Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, yarın saat 21.00'de Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: DHA