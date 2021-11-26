Başakşehir-Altay maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Altay maçında 1 puana üzüldüklerini söyledi.

Sözer, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada topa yüzde 80 oranında sahip olduklarını aktaran Sözer, "Çok üzgünüz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok yavaş oynadık. Topu daha hızlandırmamız, daha çok pozisyona girmemiz gerekirdi, ceza sahasında istekli ve cesur olmalıydık. Beraberlikten dolayı üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bugün 2 puan bıraktık." diye konuştu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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