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Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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