Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı
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Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.

13.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:05
Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol , deplasmanında ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

İlk Yarı

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Neuhaus'un çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.

17. dakikada ceza sahası dışından Zakaria'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Stefan Lainer'in pasında kale önünde bomboş durumda Marcus Thuram'ın şutu filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Topal'ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.

44. dakikada Clichy'nin pasında İrfan Can'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan vuruşunda kalecinin de hatasında top ağlara gitti. 1-1

İkinci Yarı

52. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın şutunda top üsten auta çıktı.

61. dakikada atılan ara pasında topla buluşan Herrmann, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Mert gole izin vermedi.

68. dakikada sağ kanattan Elia'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Crivelli'nin şutunu kaleci güçlükle çeldi.

77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında ön direkte Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında Demba Ba'nın kafayla indirdiği topu Crivelli ağlara yolladı. 2-1

90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Thuruam'ın kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer x, Nico Elvedi xx, Oscar Wendt xx, Matthias Ginter xx, Stefan Lainer xx, Christoph Kramer xx, Denis Zakaria xx, Florian Neuhaus xx (Stindl dk. 78 ?), Patrick Herrmann xx, Marcus Thuram xxx, Breel Embolo xx (Plea dk. 78 x)

Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael

Teknik Direktör: Marco Rose

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Ponck xxx, Epureanu xxx, Clichy xxx, İrfan Can xxx (Azubuike dk. 90+3 ?),Mehmet Topal xxx, Aleksic xx (Demba Ba dk. 67 xx), Elia xxx, Edin Visca xxx, Crivelli xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44), Crivelli (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia, Mert (Medipol Başakşehir)

(İHA)

Kaynak: İHA
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