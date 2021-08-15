Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından
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Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, sayısız fırsat yakaladıklarını ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, sayısız fırsat yakaladıklarını ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Başlangıç maçı olması itibarıyla bizim adımıza da rakibimiz adına da şanssız bir eşleşme oldu. Bir şeyleri oturtma halindeyken, ligin en organize takımlarından biriyle oynadık. Maç öncesi zorluk derecesini arttırıyorum. Henüz Alanya seviyesinde değiliz. Saha içi organizasyonlarında Alanyaspor kadar iyi değiliz. Maç öncesinde de bize en üstün tarafları burası gözüküyordu. Bununla beraber kendi adımıza üstün olduğumuz yerlerden bir tanesi yüksek oyuncu kalitesi, Alanya kadar olmasa da oyun organizasyonumuz bize avantaj sağlıyordu. İlk yarıda bunları doğru yaptığımızı söylenemez, sabırsız, hızlı oyun, bir an önce skor bulma arzusu bizi olumsuz etkiledi. Alanyaspor'un da enerjisinin yüksek olduğu anlarda sürekli sahaya yerleşerek bizim de top kayıplarımızla beraber bizi daha fazla koşturdular, oyunu kontrol ettiler, golü de buldular. Moral ve alan kazandılar. Nispeten cılız ataklar yaptık, ancak oyunun kontrolünü ele alacak bir oyun oynadığımız söylenemez. İlk yarıdaki halimizle maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda çok daha etkili olduklarının altını çizen Kocaman, "İkinci yarı olması gereken, beklenenler olmaya başladı. Hem saha içi yerleşim, hem oyunun yönünü çevirmeye başlamamız, topun daha fazla bizde kalmasına, baskımızın artmasına ve pozisyonların gelmesine neden oldu. İkinci yarıda sayısız fırsat yakaladık. Ancak vuruşlarla ilgili şikayet etmenin anlamı yok. Vuruşlar da çok kötü değildi. Burada en önemli faktör Serkan faktörü ortaya çıkı. Üst düzey bir oyun ortaya koydu. Pek çok şeyi denedik ancak bu Alanya duvarını geçmemizi sağlamadı." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, "Forvet transferi yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Dört tane forvet oyuncumuz var. Bugünkü oyuna bakarak bunu söylemek doğru olmayabilir ama benim hem takım hem oyun hem de futbol dünyasındaki halime bakarsanız, ikinci yarıdaki oyunumuzun etrafında ısrar etme halimiz olursa bu oyuncularla da seri galibiyetler alabiliriz." cevabını verdi.

Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından
Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından
Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından
Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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