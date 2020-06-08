Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
08.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:10

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.30'da gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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