Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA