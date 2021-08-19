Başakşehir ACİLDER 70 bin kişiye ulaştı
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Başakşehir ACİLDER 70 bin kişiye ulaştı

Başakşehir ACİLDER 70 bin kişiye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, insani yardımlara dikkat çekmek için anlamlı bir projeye imza attı.

Başakşehir Belediyesi, insani yardımlara dikkat çekmek için anlamlı bir projeye imza attı. İlçede görev yapan ve Başakşehirli ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 17 bin haneye ulaşan ACİLDER'in faaliyetleri ele alındı.

Başakşehir Belediyesi, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında ilçede faaliyet gösteren Acil Yardım Gönüllüleri Derneği'nin (ACİLDER) faaliyetlerini ele aldı. Başakşehir Belediyesi'nin hazırladığı videoda insani yardımlara dikkat çekildi. ACİLDER, yurt içinde 2016 yılından bu yana ev eşyasından giyeceğe, gıda kolisinden engelli araçlarına kadar ihtiyaç sahiplerine 25 milyon 850 bin liralık yardım ulaştırdı. Din, dil, ırk gözetmeden yardım faaliyetlerine devam eden dernek, her gün ihtiyaç sahiplerine sıfır ve 2. el eşya ile gıda kolisinin yanı sıra fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştiriliyor.

57 ülkeden ihtiyaç sahibi

Yaklaşık 70 bin kişiye destek olduklarını anlatan Genel Sekreter Muhammed Emin Tutar, "ACİLDER olarak İstanbul içerisinde özellikle Başakşehir bölgesinde 17 bin aileye destek ulaştırıyoruz. Yaklaşık 70 bin insan yapıyor. Sadece Türk değil, Rus kökenli, Suriyeli, Arap kökenli her türlü milletten, 57 ülkeden insan mevcut. Öncelikle yetim, dul olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ailenin öncelikli olarak neye ihtiyacı var ona bakıyoruz. Önce barınma sonra eşya ihtiyaçlarını görüyoruz. Ardından ısınma, gıda ve mutfak eşyalarının eksiklerini gidiyoruz. Bir ailenin sıfırdan tüm ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz" dedi.

Yetimlerin yeri ayrı

Yetim çocuklarla ilgili birçok projeleri olduğunu aktaran Tutar, "Hemen hemen her hafta yetim çocukları derneğimizde kurmuş olduğumuz giyim merkezimizde tepeden tırnağa giydiriyoruz. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz projelerimiz var. Yetimlere şehir dışı geziler, piknik, kısa film yarışmaları gibi aktiviteler düzenliyoruz. ACİLDER sadece Türkiye'de değil. Mescid-i Aksa'da, Afrika'da, Suriye'de ve birçok ülkede faaliyetlerimiz sürüyor. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü ama biz bunu her gün yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir ACİLDER 70 bin kişiye ulaştı
Başakşehir ACİLDER 70 bin kişiye ulaştı
Başakşehir ACİLDER 70 bin kişiye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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