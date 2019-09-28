Başakpınar'da Büyük Gün

Başakpınar'da Büyük Gün

Talas Belediyesi tarafından başlatılan Belediye Mahallemizde Projesi, 29 Eylül Pazar günü Başakpınar'da devam edecek.

28.09.2019 14:34
Başakpınar'da Büyük Gün

Talas Belediyesi tarafından başlatılan Belediye Mahallemizde Projesi, 29 Eylül Pazar günü Başakpınar'da devam edecek.


Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan program, Başakpınar Meydanı'nda saat 13.00'de başlayacak.


Programa katılacak olan basın mensupları için Talas Belediyesi önünden saat 12.15'de araç kaldırılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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