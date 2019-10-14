14.10.2019 13:41

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda dün oynanan ve maç sonunda çıkan kavga sonrası Başakpınar Belediyespor Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı.



Başakpınar Belediyespor'un 2-1 kazandığı maç sonrası saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga sonrası saha içinde görmek istenmeyen görüntüler yaşandı. Yaşanan bu olay sonrası Başakpınar Belediyespor Kulübü sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Başakpınar Belediyespor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Başakpınarspor olarak dünkü olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Futbolun insanları bir araya getiren bir oyun olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Önemli olan saha da olanın sahada kalması ve olayların körüklenip telafisi zor şeylere sebep olunmamasıdır. Başakpınarspor olarak maç sonu Yavuzspor yetkilileri ile görüşülüp kendilerinden özür dilemiş bulunmaktayız. Yavuzspor ve Başakpınarspor Kayseri amatör futbolunun köklü kulüpleri olup dostlukları bakidir. Başakpınarspor olarak biz kendi sahamızda kendi oyuncumuzu dövmeye kalkışan kulüp başkanını da, maç sonu soyunma odamıza girip oyuncumuza küfreden kulüp başkanını da gayet beyefendi bir şekilde Başakpınar'dan uğurladık. Biz Başakpınarspor olarak Kayseri amatör camiasında iyi bir izlenim bırakmak için gayet iyi niyetli şekilde çalışmaktayız. Ne olursa olsun hiçbir kirli işin içinde olmayıp, maçlarımızı sahada oynayıp sahada kazanmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Yavuzspor ve Kayseri Amatör futbol camiasından tekrardan özür dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA