Başakgiller'in maceraları Braille alfabesiyle Anadolu'da

Başakşehir Belediyesi, Kitap Hediye Günü kapsamında Türkiye genelinde görme engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula Braille alfabesiyle hazırlanan "Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde" adlı hikaye kitabını gönderdi.

Başakşehir Belediyesi, Kitap Hediye Günü kapsamında Türkiye genelinde görme engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula Braille alfabesiyle hazırlanan "Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde" adlı hikaye kitabını gönderdi.

Başakşehir Belediyesi, Kitap Hediye Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ülke genelinde görme engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula Braille alfabesiyle basılan "Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde" adlı hikaye kitabı hediye olarak gönderildi. Engelsiz öğrenciler için hazırlanan hikaye kitaplarını Sıfır Atık projesinin sevimli maskotları Başakgiller paketledi. Dönüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati, elleriyle hazırladıkları kitap kolilerini araçlara yükledi. Öte yandan kitap ihtiyacı olan tüm okul ve öğrenciler için başlatılan "Başakşehir'den Türkiye'ye Kitap Köprüsü" kapsamında Başakşehir Belediyesi bugüne kadar 39 ilde 72 okula 22 bin kitap ulaştırdı.

Hikaye kitabında "Sıfır Atık Güzel Gelecek" projesinin maskotları Dönüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati'nin Başakgiller mutluluk ormanındaki maceraları yer alıyor. Yardımlaşmanın önemine vurgu yapılan hikayede Başakgiller'in hasta yavrusu için yolan çıkan anne ceylana verdiği destek anlatılıyor. "Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde" hikaye kitabının gönderildiği okullar şöyle:

"Adana Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu

Ankara Göreneller Okulu

Ankara Mitat Enç Görme Engelliler Okulu

Çanakkale Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu

Denizli Merkez Efendi Görme Engelliler Okulu

Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Okulu

Erzurum Çat Yolu Görme Engelliler Okulu

Gaziantep GAP Görme Engelliler Okulu

İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu

İstanbul Veysel Vardar Görme Engelliler Okulu

İstanbul Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu

Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu

Kayseri Emel Terman Görme Engelliler Okulu

Konya Selçuklu Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Engelliler Okulu

Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu

Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulu" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı