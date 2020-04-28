Başakgiller'den çocuklara balkon sürprizi Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okulları tatil edilen, sokağa çıkmaları da kısıtlanan çocuklar, Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm kahramanları 'Başakgiller' ile eğlendi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okulları tatil edilen, sokağa çıkmaları da kısıtlanan çocuklar, Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm kahramanları 'Başakgiller' ile eğlendi. Kayaşehir Akik Sitesi'nde başlayan eğlenceye çocuklar, aileleriyle balkon ve pencerelerden eşlik etti.

Çocukların geri dönüşüm bilinci için farkındalık oluşturan 'Başakgiller', bu kez koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken çocukları eğlendirmek için görevdeydi.

BAŞAKGİLLER ŞARKILARIYLA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

"Sıfır Atık Güzel Gelecek" projesinin maskotları Dönüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati, evlerinde kalan Başakşehirli çocuklar için sokağa çıktı. Başakşehir Belediyesi ekipleriyle Kayaşehir'deki Akik Sitesi'ne giden 'Başakgiller', kendi şarkılarını söyleyerek çocukları eğlendirdi. Başakgiller'in şarkılarını duyan çocuklar balkon ve pencerelere koştu. Sevilen maskotlar da çocuklar için şarkılarını seslendirerek dans etti.

ÇOCUKLAR BALKONLARDA, BAŞAKGİLLER GÖREVDE

Bazı çocuklar, favori maskotlarını yakından görmek için görevlilere seslendi. 'Başakgiller' de bu istekleri kırmadı. Dönüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati, çocuklar için balkonların önüne kadar gitti. Önünden geçtiği her blok için özel gösteri düzenleyen 'Başakgiller', onlarca binanın önünde durarak şarkılar söyledi, dans etti.

Başakşehirli çocuklar, bu güzel sürprizi kendilerine hazırladığı için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. Anne ve babalar da evde sıkılan çocuklarının böyle bir sürprizle eğlenmesiyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA