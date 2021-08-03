BAŞAKAY ekipleri orman yangınlarıyla mücadele için Antalya'ya gidiyor
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BAŞAKAY ekipleri orman yangınlarıyla mücadele için Antalya'ya gidiyor

BAŞAKAY ekipleri orman yangınlarıyla mücadele için Antalya'ya gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesinin afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı.

Başakşehir Belediyesinin afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı. 11 personel ve 4 araçtan oluşan BAŞAKAY ekibi, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarına katılacak.

Başakşehir Belediyesi ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangınlarına yönelik mücadele için yola çıkıyor. Afetlere karşı mücadele kapsamında kısa süre önce kurulan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak, alevlere müdahale etmek ve soğutma çalışmalarına katılmak için harekete geçti.

11 personel ve 4 araç

2 arazöz, bir bakım onarım aracı, bir personel hizmet aracı ve 11 personelden oluşan BAŞAKAY ekibi, yapılan hazırlıkların ardından yola çıktı. Orman yangınlarının yoğun olduğu bölgelerde bulunan ekiplere su ve personel desteğinde bulunacak olan BAŞAKAY ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarına da katılacak.

Orman yangınlarına karşı birlik ve beraberlik mesajı veren BAŞAKAY ekipleri, yangın söndürülüp soğutma çalışmaları bitene kadar bölge halkına hizmet edeceklerini ve Başakşehir Belediyesi olarak bölge halkının yaralarını saracaklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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