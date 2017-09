Başak Üretim Tesislerini Aldıktan Sonra 17-18 Kat Büyüdük"

Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grubu Başkanı Sami Konukoğlu, "Başak üretim tesislerini 2012'de aldıktan sonra aşağı yukarı 17-18 kat büyüdük." dedi.



Sanko Holding'in bünyesinde bulunan Başak Traktör'ün üretim tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Konukoğlu, çiftçinin talebine yanıt vermek amacıyla kurdukları Başak Agri ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik tarım makinaları ürün gamını genişleterek büyüyeceklerini söyledi.



Konukoğlu, "Tarım ekipmanlarındaki bir asrı aşan tecrübemizden yararlanarak, bu yıldan itibaren ürün gamımızı ve pazar payımızı artıracağız." ifadesini kullandı.



Konukoğlu, çiftçilerin her türlü beklentisine yanıt vereceklerini belirtti.



Bugünün ve geleceğin sektörü olarak tanımladığı tarıma Başak Agri ile yeni ürün gamı sunmaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu, "Başağın, temeli 1914 yılında atılan ülkemizin ilk tarım makineleri imalat ve dağıtım şirketi olup, çiftçimize sunduğu çözümlerle 103 yıldır Türkiye'ye katma değer sağlamaktadır." diye konuştu.



Konukoğlu, Başak üretim tesislerini 2012'de aldıktan sonra aşağı yukarı 17-18 kat büyüdüklerinin altını çizdi.



Başak markası ile geliştirdikleri traktörlerle girdi maliyetlerini düşüren çözümlerle çiftçinin rekabet gücünü artırdıklarını kaydeden Konukoğlu, Başak Agri ile ürün gamını genişleterek çiftçilere toplam çözüm sunduklarını uzman satış ve bayi ekibi ile çiftçilerin her türlü ihtiyacına yanıt verdiklerini vurguladı.



Konukoğlu, şunları kaydetti:



"Kuruluşundan yaklaşık bir asır sonra Başak Traktör 2012 yılında Sanko Holding grup bünyesine katıldı ve tesislerden hizmet sunumuna kadar her şey yeniden yapılandırıldı. Başak'ı adı gibi tarlalarda, bahçelerde, bağlarda ve seralarda başaklar açarak, sektöründe Türkiye'de ilk sıralara getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla Başak üretim tesislerini 2012'de aldıktan sonra 180 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Bu sayede fabrika, teknolojisiyle sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun bir teknoloji üssü haline geldi."



"Traktördeki iddiamızı tarım ekipmanları alanında da sürdüreceğiz"



Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grubu Başkanı Konukoğlu, "Grup stratejimiz olarak, bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak'ta yaptığımız tüm yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip çiftçinin hizmetine sunuyoruz." dedi.



Konukoğlu, traktördeki iddialarını, bu yıldan itibaren tarım ekipmanları alanında da sürdüreceklerini kaydetti.



Konukoğlu, "Başak Agri ile ekim makineleri, toprak frezeleri, yem karma, balya makineleri ve ön yükleyicileri ile çiftçinin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağız. Ürün gamımızı tarım ekipmanları konusunda genişletmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin tarlada, bağda, bahçede ve serada nasıl zor şartlar altında çalıştığını gayet iyi biliyoruz ve bir asırdan fazla süredir onlara destek olmayı ilke edindik." şeklinde konuştu.



Başak Traktör'ü 2012 yılında satın aldıklarında pazarda 35'inci sırada bulunduklarını vurgulayan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başak Traktör'ün bünyemize katılması sonrasında gerçekleştirilen yatırımlarla büyük bir atak yaparak 35'inci sıradan ilk 10 firma arasına yükseldik. Traktör güç aralığını, 50 HP'den 110 HP'a kadar genişlettik. Başak Ailesinin bilinçli ve özverili çalışmasıyla traktör pazarında ilk 5 firma içinde yer almayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktör olup, yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. İlk aşamada satışlarımızın yüzde 10'unu ihraç etmeyi öngörüyoruz."



"Ana gayemiz Türkiye'de sanayiyi bir nokta yukarıya çekebilmek"



Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da Başak traktör çeşitlerinde çok değişiklikler ve yenilikler yaparak belli bir seviyeye getirdiklerini söyledi.



Yeni yatırımlarla Başak Traktör fabrikasını büyeteceklerini belirten Konukoğlu, "Ana gayemiz çiftçi ve bayi el ele çalışarak Başak'ı bir dünya markası haline getirmek. Biz 2012 yılında Başak'ı aldık. Demek ki 5 sene içerisinde sıfırdan belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonrada gelecek." dedi.



Konukoğlu, ana gayelerinin Türkiye'de sanayiyi bir nokta yukarıya çekebilmek olduğunu kaydetti.