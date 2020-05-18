Başak Koleji Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs töreni yapıldı
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Başak Koleji Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs töreni yapıldı

Öğrencilerin evlerinden sanal sınıf eğitimlerine devam ettiği ve evden çıkmadığı bu süreçte, Başak Koleji Anadolu Lisesi'nde Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol, Okul Müdürü Nail Ergun ve öğretmenlerin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...

Başak Koleji Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs töreni yapıldı
18.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:55

Öğrencilerin evlerinden sanal sınıf eğitimlerine devam ettiği ve evden çıkmadığı bu süreçte, Başak Koleji Anadolu Lisesi'nde Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol, Okul Müdürü Nail Ergun ve öğretmenlerin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Metin Akyol ve Nail Ergun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaparak herkesin bayramını kutladı.

Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol törende yaptığı konuşmada, "Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Türk Milleti'nin dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve 'Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır' diyen yüce önder, milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine Cumhuriyet'e sahip çıkacak, O'nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Bugünün önemine ithafen başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm mücadele şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyorum" dedi.

Başak Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Nail Ergun ise, okul olarak öğrencilerden ayrı kutlanan bu bayramın burukluk oluşturduğunu, zor günlerin ardından yine hep birlikte nice bayramlar kutlayacaklarının vurgusunu yaparak herkesin bayramını kutladı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığını ve itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edildiğini belirten Ergun, Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu bayramın önemine ve gençlerimize bu anlamda güvendiklerinin altını çizdi.

Başak Koleji TV'de yayınlanacak olan tören, aynı zamanda Başak Koleji resmi sosyal medya kanalı üzerinden de seyredebilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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