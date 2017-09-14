Başak'ı 2012'den Sonra 18 Kat Büyüttük"
Başak üretim tesislerini 2012'de satın aldıktan sonra 180 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını söyleyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Konukoğlu, "5 sene içerisinde sıfırdan belli bir noktaya geldi.
Başak üretim tesislerini 2012'de satın aldıktan sonra 180 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını söyleyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Konukoğlu, "5 sene içerisinde sıfırdan belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonrada gelecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com