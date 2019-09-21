Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Romanya'da düzenlenen Trofeul Ilie Nastase Turnuvası'nda Rumen partneri Andreea Mitu'yla çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

21.09.2019 21:34
Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Romanya'da düzenlenen Trofeul Ilie Nastase Turnuvası'nda Rumen partneri Andreea Mitu'yla çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, Başak ve Rumen partnerinin finalde Romanya'dan Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.

Başak ve Mitu çiftinin, rakiplerini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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