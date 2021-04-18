Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Taltıtuğ çiftinden alkışlanacak hareket
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Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Taltıtuğ çiftinden alkışlanacak hareket

Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Taltıtuğ çiftinden alkışlanacak hareket
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tasarımcı Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Taltıtuğ çifti, Ramazan ayı için kurdukları 5 kişilik ekiple, 500 aileye erzak paketi hazırlayıp, maddi yarımda bulundu. İşte detaylar...

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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yaptıkları davranışla gönülleri bir kez daha fethetti. İkili, 'Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı' dedi ve yardım kolileri hazırlamaya başladı. Pandeminin ilk günlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatan Tatlıtuğ çifti, bu kez 500 ailenin mutfak masrafını karşıladı. 5 kişilik bir ekip kuran ünlü çift, 500 aileye içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu bir erzak paketi hazırladı. Hem gıda kolisi hazırlatan hem de maddi destek yapan çift, bu yardımlarını kamuoyundan saklamayı tercih etti. (Recep Aslan-Akşam)

Kaynak: Snob Magazin

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