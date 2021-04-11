Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un doğa tatili

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu keyfi yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çift, İğneada'ya giderek, doğa tatili yapıp, stres attı. İşte detaylar...

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı. Çift, Kırklareli'deki İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı. Tasarımcı, Tatlıtuğ'un köpeği Mars'la karesini Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu. Çift, geçtiğimiz sene Covid-19 salgınının başlamasının ardından İstanbul'dan ayrılan Bodrum'a yerleşmişti. Pandemi nedeniyle sadece işleri için İstanbul'a gelen çift, genelde günlerini doğa tatilini yaparak geçiriyor.

Kaynak: Snob Magazin