Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinden açıklama geldi!
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Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinden açıklama geldi!

Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinden açıklama geldi!
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Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen konulardan biri de Başak Dizer'in hamilelik iddiası oldu. Başak Dizer hamile mi? sorusunun yanıtı hakkında açıklama yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanladı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer mutlu evlilikleri ile merak ediliyor. Bugün çift hakkında iddia ortaya atıldı. Peki, Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi? Başak Dizer hamilelik iddialar hakkında neler söyledi?

BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?

5 yıldır evli olan sevilen çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer hakkında hamilelik haberleri çıktı. Magazin sayfaları bugün Başak Dizer'in hamile olduğunu iddia etti. Konu ile ilgili çift herhangi bir açıklama yapmadı.

Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bir bebek beklediği ileri sürülmüştü. 44 yaşındaki Dizer'in hamile olduğu ve haberi şimdilik gizli tuttukları da söylenmişti. Ancak kısa sürede gündem olan hamilelik iddiasına jet yalanlama geldi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanladı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.

Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası
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