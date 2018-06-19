Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın 20 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaştı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter'dan eşiyle çekilmiş 2 fotoğraf paylaştı.

"20 YIL DA GEÇSE HALİMİZ BU"

Başak Demirtaş, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşıma "Değil 20 ay, 20 yıl da geçse halimiz bu işte" notunu düştü.

İşte Başak Demirtaş'ın tweeti: