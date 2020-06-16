Başak Demirtaş hakkkında paylaşımı yapan kişi tutuklandı
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Başak Demirtaş hakkkında paylaşımı yapan kişi tutuklandı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde yaptığı paylaşımlarla tepki çeken V.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Başak Demirtaş hakkkında paylaşımı yapan kişi tutuklandı
16.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:54

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde yaptığı paylaşımlarla tepki çeken V.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medya sitesi Twitter'da paylaşım yapan V.M., Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyleyen V.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. V.M. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. V.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

V.M.'nin İstanbul'da yaşadığı, paylaşımı yaptığı esnada Bursa'da olduğu, paylaşım sonrası Sakarya'ya geldiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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