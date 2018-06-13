Demirtaş Telefonla Eşine Mırıldandığı Şarkısını Besteledi

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde 6 ay önce sözlerini telefonla eşine mırıldandığı şarkısını besteledi. Demirtaş bestelediği şarkısını ankesörlü telefonla eşi Başak Demirtaş'a söyledi. Başak Demirtaş şarkının son halini twitter hesabından paylaşırken Tarkan Ergün'e, Serpil Ergün'e ve Suavi'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE YAZIP BESTELEDİ

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bestelediği şarkının sözleri de oldukça dikkat çekici.

HDP Genel Merkez'inin de Twitter hesabından paylaştığı şarkıya genel merkez bir de not düştü. Notta şarkının Selahattin Demirtaş tarafından kısıtlı görüşme süresi içinde telefonla söylendiği özellikle vurgulandı.