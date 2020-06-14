Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı (2) GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında V.M. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında V.Y.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında V.M. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında V.Y. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA