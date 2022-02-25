Başak Cengiz'in ailesi duruşma sonrası açıklama yaptı

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz (27) ilk kez hakim karşısına çıktı.

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