Başak Cengiz'in Adı Karabük Üniversitesinde Yaşatılacak.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Ataşehir'de uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in adı 2018 yılında mezun olduğu KBÜ Mimarlık Fakültesine verildi.

KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda fakülte binasına isim tabelasının asılması ve Başak Cengiz'i anmak için düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Kur-an'ı Kerim Tilaveti ile başlayan törende Başak Cengiz'in fotoğraf ve videolarından oluşan filmin izlenmesi sırasında protokol üyeleri ve Cengiz'in ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalleşçe bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in adının mezun olduğu fakülteye verilerek yaşatılacağını ifade eden Vali Gürel, "Bir ruh hastasının, bir caninin, bizden, annesinden, babasından, sevdiklerinden alıp götürdüğü bir kardeşimizi bugün burada anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Rektörlüğümüzün ve senatomuzun uygun görmesiyle ismini bu Mimarlık Fakültesinde yaşatmış olacağız. Başak Cengiz genç bir kardeşimizdi, hayalleri vardı, Türkiye'de birçok başarılı projeye imza atacaktı. İnşallah onun hayallerini bu fakültede okuyacak kardeşlerimiz gerçekleştirecek. "diye konuştu.

Anne Beyhan Cengiz törende yaptığı konuşmasında "Daha ne güzel projelere imza atacaktı, ne yazık ki zalim cani yavrumun kalemini kırdı, kıydı yavruma. Şunu söyleyebilirim; devlet arkamızda, halk yanımızda olduğu sürece aşılmaz dağlar aşılır, geçilmez yollar geçilir, yeter ki birlik olalım. Ben davamı emin ellere teslim ettim, herkes titizlikle görevinde, şu kadarcık şüphem yok hain cezasını bu dünyada alacak. Ahirette ise şairin dediği gibi 'Zalimler için yaşasın cehennem. ' Başak'ımı sakın unutmayın. "diye konuştu.

Tören, "Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" yazan tabelanın asılmasının ardından sona erdi.

Törene Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, KBÜ Rektörü Prof Dr Refik Polat ve eşi Fadimana Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ve Babası Avni Cengiz, kardeşleri, yakınları ve okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet