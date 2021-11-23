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Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.

KARABÜK (DHA) - İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.

İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Başak Cengiz'in adı, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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