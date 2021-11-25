Başak Cengiz'in adı Başkentte hatıra ormanı ile yaşayacak,

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz adına Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde hatıra ormanı oluşturdu. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde bir araya gelen başkentli kadınlar fidan dikerek öldürülen kadınları andılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz adına Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde hatıra ormanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Cengiz'in yakınları ile başkentli kadınları bu etkinlikte bir araya getirdi. "Başak Cengiz Hatıra Ormanı"nın açılışına Büyükşehir Belediyesi Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, BelPa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ile Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk de katıldı. Kardeşinin isminin hatıra ormanına verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Zennure Türk, "Bizim için onur ve gurur verici bir gün. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim için bir nebze teselli oldu gerçekten" dedi. - ANKARA