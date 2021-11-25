BAŞAK CENGİZ'İN ADI BAŞKENT'TE HATIRA ORMANI İLE YAŞAYACAK

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz adına Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde hatıra ormanı oluşturdu. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde bir araya gelen başkentli kadınlar fidan dikerek öldürülen kadınları andılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz adına Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde hatıra ormanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Cengiz'in yakınları ile başkentli kadınları bu etkinlikte bir araya getirdi.

BAŞAK CENGİZ'İN ADI BAŞKENT'TE YAŞAYACAK

"Başak Cengiz Hatıra Ormanı"nın açılışına Büyükşehir Belediyesi Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, BelPa A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ile Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk de katıldı.

Kardeşinin isminin hatıra ormanına verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Zennure Türk, "Bizim için onur ve gurur verici bir gün. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim için bir nebze teselli oldu gerçekten" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğünün katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında ağaç diken Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, "Artık ülkemizde kadın cinayetlerini duymak ve görmek istemiyoruz. ve bunun son olması dileğiyle bir farkındalık yaratmak istedik" sözleriyle düşüncelerini paylaşırken, BelPa A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ise "25 Kasım Kadına Yönelik şiddetle Mücadele haftasında ne yazık ki bir kadınımızı daha yitirdik. Onun anısına bir farkındalık yaratmak üzere bu hatıra ormanını kurduk" diye konuştu.

Başkentli kadınlarla birlikte ağaç dikerek öldürülen tüm kadınları unutturmayacaklarını ifade eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar da, "Kadına şiddetle mücadele konusunda bir farkındalık yaratmak için buradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çok üzgünüz" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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