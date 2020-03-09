Başak burcunda Süper Dolunay Mart 2020: Süper Ay hangi burçları etkileyecek? Süper Ay ne zaman? Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Başak burcundaki Süper Dolunay'ı yorumladı. Başak burcunda gelişecek olan Süper Ay, koronavirüsün Türkiye sınırlarından giriş yapacağının habercisi. Peki, Süper Dolunay hangi burçları etkileyecek? Dünya ve Türkiye'de neler olacak?

Başak burcunda Süper Dolunay; aldatılma olaylarının artacağını, huzursuz evliklerin son bulabileceğini ve kavga-şiddet olaylarında artış yaşanabileceğini bildiriyor. Yükselende Terazi'nin yer aldığı Süper Dolunay, gizli kalanları gün yüzüne çıkarmaya geliyor. İşte Başak burcunda Süper Dolunay detayları...

BAŞAK BURCUNDA SÜPER AY

9 Mart 20:48'de Başak burcunun 19 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. 12. evde gerçekleşmesi nedeniyle; geçmişte kalan olaylar, tekrar gündeme gelebilir. Gizli kalan şeyler süper dolunay etkisiyle, net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Aldanma, aldatılma, hayal kırıklıkları söz konusu. Gelişen olaylar neticesinde, insanların ne düşündüğünü önemseyebiliriz. Sağlık tetkiklerinde yanlış teşhis ihtimali var. Ayrıca Corona virüsün ülkemize de geldiğini resmen duyacağız. Bir süredir sorunlu olarak devam eden evlilikler bitebilir. Bekarlar yakın çevreden tanıdık biriyle, ani evlilik kararı alabilirler. Bu dönem iç sesimize güvenerek hareket etmek daha iyi olacaktır. Özellikle 18-22 Mart tarihleri arasında üzücü olaylar yaşanabilir. Kavga ve şiddet enerjilerinin yüksek olacağı bir zaman dilimi. Manipüle edilmeden, öfke kontrolü yapabilmek bu dönem her zamankinden daha önemli.

SÜPER DOLUNAY HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Dolunay'da yükselende Terazi burcu var. Dengeyi ve uyumu yakalamaya çalışan, adil olan kazançlı çıkacaktır. Dolunay 'dan en çok etkilenecek olanlar; Başak, Balık, İkizler ve Yay burcunun ikinci on beş gününde doğanlar. İkinci dereceden etki alacak burçlar ise; Terazi ve Koç burçlarının ilk on beş gününde doğanlar olacak.