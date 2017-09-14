Başak Agri' Ürün Gamını Genişletiyor

- 'BAŞAK AGRİ' ürün gamını genişletiyor

SANKO İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu:

"BAŞAK AGRİ ile çiftçimizin her beklentisine yanıt vereceğiz"



SAKARYA - Başak Traktör, 'BAŞAK AGRİ'nin tanıtımı ve 2017 yılının sektör açısından değerlendirilmesi adına, SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu eşliğinde Sakarya Başak Traktör Fabrikası'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Konukoğlu, çiftçinin talebine yanıt vermek amacıyla kurdukları 'BAŞAK AGRİ' ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik tarım makinaları ürün gamını genişleterek büyüyeceklerini söyledi.

SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, Başak bünyesinde kurulan BAŞAK AGRİ'nin tanıtımı ve sektörde büyüme hedeflerini, düzenlenen fabrika gezisi sonrasında yapılan toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı. Törene, Başak Traktör CEO'su Ertan Paşa, SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu katıldı.

Tarım ekipmanlarındaki bir asrı aşan tecrübelerinden yararlanarak, bu yıldan itibaren ürün gamını ve pazar paylarını artıracaklarını belirten Sami Konukoğlu, çiftçilerin her türlü beklentisine yanıt vereceklerine vurgu yaptı. Bugünün ve geleceğin sektörü olarak tanımladığı tarıma BAŞAK AGRİ ile yeni ürün gamı sunmaktan gurur duyduklarını belirten Sami Konukoğlu, "Başak; temeli 1914 yılında atılan ülkemizin ilk tarım makinaları imalat ve dağıtım şirketi olup, çiftçimize sunduğu çözümlerle 103 yıldır Türkiye'ye ve milletimize katma değer sağlamaktadır" dedi.

Başak markası ile geliştirdikleri traktörlerle girdi maliyetlerini düşüren çözümlerle çiftçinin rekabet gücünü artırdıklarını kaydeden Sami Konukoğlu, "BAŞAK AGRİ ile ürün gamını genişleterek çiftçimize toptan çözüm sunuyoruz. Uzman satış ve bayi ekibi ile çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt veriyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla gururluyuz. Grup stratejimiz olarak, bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak'ta yaptığımız tüm yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Tarım ekipmanları alanındaki bir asırdan fazla tecrübemizi, BASAK AGRİ adı altında Türk çiftçisiyle buluşturuyoruz ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Kadromuz, deneyimimiz, iddiamız ve gücümüz var" diye konuştu.

"Çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt vermeye çalışıyoruz"

Üretim tesislerini 2012'de satın aldıktan sonra 180 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını ve fabrikayı adeta yeniden inşa ettiklerini belirten Konukoğlu, "Çiftçinin de ihracat gücünü artırdık. ve 'BAŞAK AGRİ' ile çiftçimize toptan çözüm sunuyoruz. Çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt vermeye çalışıyoruz. 'BAŞAK AGRİ' ile tarlalarda, bahçelerde başak gibi açarak toprağın bereketi ve çiftçinin kazancını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Başak Traktörü, sektöründe Türkiye'de ilk sıralara taşımaya azimliyiz. Bu amaçla başak üretim tesislerini 2012'de satın aldıktan sonra 180 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. ve adeta yeniden inşa ettik. Fabrikamız teknolojisi ile sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun bir teknoloji üssü haline geldi. BAŞAK AGRİ ile ekim makinaları, toprak frezeleri, yem karma, balya makinaları ve ön yükleyicileri ile çiftçinin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağız. Ürün gamımızı tarım ekipmanları konusunda da genişletmeye de devam edeceğiz. Traktör güç aralığını 50 beygirden, 110 beygire kadar genişlettik. BAŞAK ailesinin bilinçli ve öz verili çalışması ile traktör pazarında ilk 5 firma içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktör olup, yurtdışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak'ı 'Bir Dünya Markası' haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. İlk aşamada satışlarımızın yüzde 10'unu ihraç etmeyi öngörüyoruz" şeklinde konuştu.