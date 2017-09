Başak Agri Ürün Gamını Genişletiyor

Başak Traktör, Sakarya'daki fabrikasında düzenlediği basın toplantısı ile bünyesinde kurulan 'BAŞAK AGRİ'yi tanıttı. SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, çiftçinin talebine yanıt vermek amacıyla kurdukları 'BAŞAK AGRİ' ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik tarım makinaları ürün gamını genişleterek büyüyeceklerini söyledi.



SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, Başak bünyesinde kurulan BAŞAK AGRİ'nin tanıtımı ve sektörde büyüme hedeflerini düzenlenen fabrika gezisi sonrasında yapılan toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı. Basın toplantısına Başak Traktör CEO'su Ertan Paşa, SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu katıldı. Tarım ekipmanlarındaki bir asrı aşan tecrübelerinden yararlanarak bu yıldan itibaren ürün gamını ve pazar paylarını artıracaklarını belirten Sami Konukoğlu, çiftçilerin her türlü beklentisine yanıt vereceklerine vurgu yaptı. Bugünün ve geleceğin sektörü olarak tanımladığı tarıma BAŞAK AGRİ ile yeni ürün gamı sunmaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu, "Başak; temeli 1914 yılında atılan ülkemizin ilk tarım makinaları imalat ve dağıtım şirketi olup, çiftçimize sunduğu çözümlerle 103 yıldır Türkiye'ye ve milletimize katma değer sağlamaktadır" dedi.



Başak markası ile geliştirdikleri traktörlerle, girdi maliyetlerini düşüren çözümlerle çiftçinin rekabet gücünü artırdıklarını kaydeden Konukoğlu, "BAŞAK AGRİ ile ürün gamını genişleterek çiftçimize toptan çözüm sunuyoruz. Uzman satış ve bayi ekibi ile çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt veriyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla gururluyuz. Grup stratejimiz olarak bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak'ta yaptığımız tüm yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Tarım ekipmanları alanındaki bir asırdan fazla tecrübemizi, BASAK AGRİ adı altında Türk çiftçisiyle buluşturuyoruz ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Kadromuz, deneyimimiz, iddiamız ve gücümüz var" diye konuştu.



"Çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt vermeye çalışıyoruz"



Üretim tesislerini 2012'de satın aldıktan sonra 180 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını ve fabrikayı adeta yeniden inşa ettiklerini belirten Konukoğlu, "Çiftçinin de ihracat gücünü artırdık. ve 'BAŞAK AGRİ' ile çiftçimize toptan çözüm sunuyoruz. Çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt vermeye çalışıyoruz. 'BAŞAK AGRİ' ile tarlalarda, bahçelerde başak gibi açarak toprağın bereketi ve çiftçinin kazancını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Başak Traktör'ü sektöründe Türkiye'de ilk sıralara taşımaya azimliyiz. Bu amaçla Başak üretim tesislerini 2012'de satın aldıktan sonra 180 milyon doların üzerinde yatırım yaptık ve adeta yeniden inşa ettik. Fabrikamız teknolojisi ile sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun bir teknoloji üssü haline geldi. BAŞAK AGRİ ile ekim makinaları, toprak frezeleri, yem karma, balya makinaları ve ön yükleyicileri ile çiftçinin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağız. Ürün gamımızı tarım ekipmanları konusunda da genişletmeye devam edeceğiz. Traktör güç aralığını 50 beygirden 110 beygire kadar genişlettik. Başak ailesinin bilinçli ve özverili çalışması ile traktör pazarında ilk 5 firma içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktör olup, yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle yerli Başak'ı 'Bir Dünya Markası' haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. İlk aşamada satışlarımızın yüzde 10'unu ihraç etmeyi öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA