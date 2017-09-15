Başak Agri, 8 Yeni Tarım Makinesini Görücüye Çıkardı

Bir asrı aşkın geçmişi olan Türkiye'nin ilk tarım fabrikasını satın aldıktan sonra 180 milyon dolarlık yatırımla adeta yeniden inşa eden Sanko İş ve Tarım Makineleri Grubu, Başak Agri bünyesinde 8 yeni tarım makinesini pazara sundu.