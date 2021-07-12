Baş pehlivan kim oldu? 2021 660. Kırkpınar şampiyonu kim?

Bu yıl Kırkpınar Güreşlerinin 660'ıncısı düzenlendi. Nefes kesen Kırkpınar Güreşlerinin final heyecanı tamamlandı ve " Baş pehlivan kim oldu, 2021 600. Kırkpınar şampiyonu kim?" soruları yanıtını buldu.