Baş pehlivan kim oldu? 2021 660. Kırkpınar şampiyonu kim?
Bu yıl Kırkpınar Güreşlerinin 660'ıncısı düzenlendi. Nefes kesen Kırkpınar Güreşlerinin final heyecanı tamamlandı ve " Baş pehlivan kim oldu, 2021 600. Kırkpınar şampiyonu kim?" soruları yanıtını buldu.
11 Temmuz günü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final heyecanı yaşandı. Başpehlivanın belli olduğu karşılaşma 17:30'da canlı yayınla başladı. Peki, Baş pehlivan kim oldu? 2021 660. Kırkpınar şampiyonu kim?
KIRIKPINAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz, final için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı.
2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç, final öncesi yağlanıp, peşrevleriyle seyirciyi selamladı. Yoğun tezahürat alan pehlivanlar güreşe başladı. Güreşi Hüsnü Patron yönetti
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceler
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarına göre dereceye giren güreşçiler şöyle:
1- Fırat Bozca/ Balıkesir
2- Osman Kazımoğlu/ İstanbul
3- Efe Koç/ Antalya
3- Salih Yıldız/ Kocaeli
Minik-2:
1- Yiğit Ada Aluç/ Antalya
2- Muhammet Mustafa Kalyon/ Yalova
3- Cemal Yiğit Purcu/ İstanbul
3- Demirhan Efe Koçyiğit/ Çankırı
Teşvik-1:
1- Caner Aslan/ Tekirdağ
2- Umut Talha Uslu/ İstanbul
3- Hasbi Bozca/ Balıkesir
3- Seyfettin Bulut/ Antalya
Teşvik-2:
1- Bayram Gümüşdağ/ Edirne
2- Efe Hasan Kablan/ İstanbul
3- Özel Özgür Aslan/ İstanbul
3- Aşkın Gönültaş/ İstanbul
Tozkoparan:
1- Ferhat Yiğit/ Çorum
2- Osman Nuri Çıldam/ Muğla
3- Efe Şahan/ Balıkesir
3- Serkan Tarım/ İstanbul
Ayak:
1- Hüseyin Şenel/ Samsun
2- Yasin Yeşil/ Antalya
3- Yusufcan Akdaş/ Balıkesir
3- Umut Erdoğan/ Ankara
Deste-1:
1- Ozan Kıl/ Muğla
2- Emirhan Taş/ İstanbul
3- Mecit Bıçak/ Balıkesir
3- Alperen Düzenci/ Çorum
Deste-2:
1- Ömer Faruk Kırat/ Ankara
2- Taha Yakup Temel/ Tokat
3- Alperen Atar/ Bursa
3- Berk Avcı/ Bursa
Deste-3:
1- Sinan Yıldız/ Kocaeli
2- Alperen Zemherioğlu/ Antalya
3- Eren Kalkan/ Ankara
3- Ömer Yasir Gökkaya/ Antalya
Küçük Orta Küçük:
1- Adil Kıvrak/ Antalya
2- Kadir Güleşen/ Çankırı
3- Efe Kölebaş/ Antalya
3- Mert Arıcı/ Kocaeli
Küçük Orta Büyük:
1- Uğur Şimşek/ Antalya
2- Seçkin Doğan/ Kocaeli
3- Yıldıray Pala/ istanbul
3- Oğuzhan Şimşek/ Antalya
Büyük Orta:
1- Tufan Güzel/ Antalya
2- Osman Kan/ Antalya
3- Serdar Yıldırım/ Sakarya
3- Yunus Emre Yaman/ Zonguldak
Başaltı:
1- Yusuf Can Zeybek/ Antalya
2- Mustafa Taş/ Ankara
3- Feyzullah Aktürk/ Çanakkale
3- Süleyman Başar/ Antalya
Baş:
1- Ali Gürbüz/ Antalya
2- İsmail Koç/ Edirne
3- Orhan Okulu/ Antalya
3- Faruk Akkoyun/ Kocaeli
En iyi peşrev:
1- Şafak Yanık/ Edirne
2- Serkan Üğdüşer/ Edirne
3- Engin Kırbiç/ Edirne