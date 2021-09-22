Bas¸kan Tugay'dan 'barınamayan' genc¸lere destek! - Haberler
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Bas¸kan Tugay'dan "barınamayan" genc¸lere destek!

Bültenler - Haberler | Güncel
Bas¸kan Tugay'dan

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentteki üniversitelerde okuyan ancak barınacak yurt ya da ev bulamayan öğrenciler için harekete geçti.

"Barınamıyoruz!" diyen gençlerin destek çağrısına sessiz kalmayan Başkan Tugay; Mavişehir'deki konukevinin 20 kişilik erkek yurduna, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir tesisin misafirhanesinin de 25 kişilik kız yurduna çevirilmesi için talimat verdi. Binaların çok kısa bir süre içinde düzenlenerek öğrencilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

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Haber: Bas¸kan Tugay'dan 'barınamayan' genc¸lere destek! - Haberler
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