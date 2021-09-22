Bas¸kan Tugay'dan "barınamayan" genc¸lere destek!

"Barınamıyoruz!" diyen gençlerin destek çağrısına sessiz kalmayan Başkan Tugay; Mavişehir'deki konukevinin 20 kişilik erkek yurduna, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir tesisin misafirhanesinin de 25 kişilik kız yurduna çevirilmesi için talimat verdi. Binaların çok kısa bir süre içinde düzenlenerek öğrencilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

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