"Baş dönmesinin altında yatan neden damar tıkanıklığı olabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Baş dönmesinin altında yatan neden damar tıkanıklığı olabilir"

Dr. Necmiye Şebnem Özgülle, "Her baş dönmesi masum değildir.

17.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:20

Dr. Necmiye Şebnem Özgülle, "Her baş dönmesi masum değildir. Beyin damarlarında oluşabilecek darlıklar, tıkanıklıklar da baş dönmesine neden olabilir. Hatta kalıcı felce kadar götürebilir. Erken tanı amaçlı Doppler tetkikleri bu tür hastalara önerilir" dedi.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Vatan Klinikleri Radyoloji Bölümü'nden Dr. Necmiye Şebnem Özgülle, baş dönmesinin ciddiye alınması gereken bir durum olduğuna dikkati çekerek, altında yatan nedenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özgülle, her baş dönmesinin masum olmayabileceğini belirterek, "Multidisipliner yaklaşım gerektirebilir" dedi.

"TIP DİLİNDE VERTİGO OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ BAŞ DÖNMELERİNİN ÇEŞİTLİ NEDENLERİ OLABİLİR"

Virüslerin de baş dönmesine neden olabileceğine değinen Dr. Özgülle, "Virüslerin ve bakterilerin yol açtığı kulak yolu enfeksiyonları da baş dönmesine neden olabilir. Vertigonun en sık rastlanan nedeni iç kulaktaki denge sinyalini algılayan kristallerinin yerinden oynamasıdır. Bu tür denge problemleri ile ortaya çıkan periferik vertigolarda Kulak Burun Boğaz uzmanlarına danışılması gereklidir.Sıklıkları daha az olmakla birlikte diş sıkma ve çene eklemi sorunlarından kaynaklanan baş dönmeleriyle de karşılaşılır" şeklinde konuştu.

Dahiliyenin uzmanlık alanına giren baş dönmelerinin de olabileceğini vurgulayan Dr. Özgülle, "Diyabetik hastalarda baş dönmesini beyin hücrelerinin şeker kullanımının bozulmasına ve hipoglisemiye bağlı olabileceği gibi çeşitli metabolik hastalıklara, karaciğer hastalıklarına ve tiroit problemlerine de bağlı olabilir. Hamileliğe bağlı baş dönmeleri de olabilir" diye konuştu.

"SEBEBİ İYİ VEYA KÖTÜ TÜMÖRLER DE OLABİLİR"

Dr. Özgülle, nörolojinin uzmanlık alanına giren nedenlere ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Beyin ve beyincik kaynaklı, iyi ve kötü huylu tümörler, köşe tümörleri baş dönmesine, dengesizliğe sebep olabilir. Bu tür hastalarda kontrastlı kesitsel MR tetkikleri önerilir.MS ve miyelinizasyonu bozan hastalıklar için de kontrastlı MR tetkikleri önerilir. Daha önce geçirilmiş kafa travmalarıda bazen baş dönmesi sebebi olabilir. Kemik yapısının görüntülenebilmesi için bu tür hastalara BT tetkikleri önerilebilir".

"BAZEN BAŞ DÖNMELERİ DAMAR KAYNAKLI OLABİLİR, BU TÜR BAŞ DÖNMELERİ İÇİN DOPPLER TETKİKİ ÖNERİLİR"

Dr. Özgülle sözlerini şöyle tamamladı: "Bazen vertebral arterlerde,damar sertliğinde tam tıkanıklık ve daralmanın yol açtığı debi azalması olabilir. Bazen de bu arterlerde ters akımlar görülebilir. Bu tür baş dönmeleri de nörolojinin uzmanlık alanına girer. Bu tür hastalara anjiyografi önerilmeden önce mutlaka doppler tetkiki yapılmalıdır. Renkli olarak yapılan doppler incelemesinde damarların içyapısı hastanın canı acımadan kolaylıkla görülebilir. Vasküler baş dönmeleri baş pozisyonun değişmesiyle, beyin kan akımında azalma ve denge bozukluğu ile ortaya çıkar. Merkezi sinir sisteminin ön kısmının kanlanmasına anteriorsirkülasyon arka kısmının kanlanmasına posterior sirkülasyon denir. Arkus aortadan çıkan damarlar ve yan dalları ile kanlanma sağlanır. Bunlarda oluşabilecek olası darlıklar ve tıkanıklıklar hayatı önem taşır.Hatta kalıcı felçlere dahi neden olabilir. Erken tanı amaçlı yapılacak doppler tetkikleri bu tür hastalar için önleyici tedbirler arasındadır".

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Demet Akalın Acun Ilıcalı Oğulcan Engin
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: "Baş dönmesinin altında yatan neden damar tıkanıklığı olabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:21:37. #1.14#
title