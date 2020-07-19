Baş döndüren "Ters ev" ziyaretçilerini bekliyor
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Baş döndüren "Ters ev" ziyaretçilerini bekliyor

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle turistleri ağırlamaya başlayan Ters Ev Aksiyon Parkı, giriş kapısından eşyalarına kadar her şeyin alışılmışın dışında ters duran görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Baş döndüren
19.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:57

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle turistleri ağırlamaya başlayan Ters Ev Aksiyon Parkı, giriş kapısından eşyalarına kadar her şeyin alışılmışın dışında ters duran görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Girişimci Kaan Karahan tarafından Muratpaşa ilçesindeki Kundu Turizm Bölgesi'ne kurulan Ters Ev Aksiyon Parkı'nda terslikler girişteki bilet gişesinden başlıyor. Bilet gişesinden geçtikten sonra yine ters duran giriş kapısından giren ziyaretçiler, önce küçük bir baş dönmesi yaşıyor.

Ev, ziyaretçilerini buzdolabı, süpürge, televizyon, tuvalet, yatak odaları, mutfak mobilyaları, çamaşır makinesi, oturma grupları, askılıklar, masalar, ayakkabılık her şey alışılmışın dışında tavanda yer almasıyla farklı bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor.

Tavanda yürüyormuş hissi veren evde, çocuk ve oyun odalarındaki oyuncaklar bile tavanda yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin ateşi ölçülen, dezenfekte edilen, sosyal mesafeye dikkat edilen ters eve maskesiz ziyaretçi alınmıyor.

"Antalyalı Örümcek Adam" olarak bilinen Burak Soylu da kostümünü giyerek ziyaret ettiği evde, turistlerle fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçiler, Soylu'ya büyük ilgi gösterdi.

"Bu evde bir terslik var"

Ters ev işletmecilerinden Murat Karahan, AA muhabirine, işletmelerinin 2015'de interaktif eğlence merkezi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Ters eve gelenlerin tavanda yürüyormuş gibi fotoğraflarını sosyal medyada "Bu evde bir terslik var" başlığıyla sık sık paylaştığını aktaran Karahan, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yakaladıkları yaklaşık 50 bin ziyaretçi sayısını, bu yıl yerli turistle yakalamayı planladıklarını kaydetti.

Burak Soylu da canlandırmaya çalıştığı süper kahramanın tabiatına en uygun yerlerden birinin ters ev olduğunu ifade etti.

Fotoğraflarda tavanda yürüyor gibi çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Soylu, "İnsanlarla bol bol fotoğraf çektirdim. Hem insanlar hem de ben mutlu oldum." dedi.

Ziyaretçilerden Defne Nisa Merle (10), Muğla'dan geldiklerini, kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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