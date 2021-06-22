Baş Belası konusu ne? Baş Belası oyuncuları kimler? Baş Belası nerede çekiliyor?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in oynadığı Baş Belası dizisinin konusu merak edildi. Aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Baş Belası dizisi konusu nedir? Baş Belası konusu ne? Baş Belası oyuncuları kimler? Baş Belası nerede çekiliyor? Baş Belası ilk bölümde neler oldu?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in oynadığı Baş Belası dizisinin konusu merak edildi. Aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Baş Belası dizisi konusu nedir? Baş Belası konusu ne? Baş Belası oyuncuları kimler? Baş Belası nerede çekiliyor? Baş Belası ilk bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

BAŞ BELASI OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

BAŞ BELASI KÜNYESİ

Baş Belası, ARC Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli dörtlüğün yazdığı, aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir bulunmaktadır.

BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.