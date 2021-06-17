Baş Belası İpek kimdir? İrem Helvacıoğlu kim, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası İpek kimdir? İrem Helvacıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Baş Belası dizisi 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası İpek kimdir? İrem Helvacıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

BAŞ BELASI İPEK KİMDİR?

Güzel, şık, bakımlı, zevkli bir kadın. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli, enerjik, biraz fazla konuşuyor. Psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç çalışmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş hayatını. Hayatı boyunca hiç maddi sıkıntı çekmemiş. Cemiyette yani sosyetede sevilen bir sima olmuş. Canından çok sevdiği bir oğlu var. Onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, her zorluğa katlanabilir. Polisiye meraklısı. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmamış. Büyük bir arşivi var. Kocasının hataları nedeniyle İpek'in hayatı alt üst oluyor. Art arda yaşadığı beklenmedik olaylar zinciri sonucunda cemiyet hayatının incisi, ev kadını İpek'in yeni bir kimliği oluyor ve emniyette göreve başlıyor. Yedi düvelle barışık, iletişim uzmanı İpek'in karşısına duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi: 2 Şubat 1990

Kaç Yaşında: 31 yaşında

Doğum Yeri: Almanya

Nereli: Ankaralı

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğan Türk oyuncudur.

Aslen Ankaralı olanİrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

Filmografisi

Sinema

2014 Aşkın DiliYardımcı karakter

2016 Organik Aşk HikâyeleriBaşrol oyuncusu

2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu

2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu

2020 EflatunBaşrol oyuncusu

Televizyon

2010Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2012Muhteşem Yüzyıl(Nurbahar Hatun (Clara)

2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu (Esra Türkmen)

2015-2016 Güneşin Kızları (Tuğçe)

2016-2017 No.: 309 Pelinsu

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli

2021 Seni Çok Bekledim Ayliz



