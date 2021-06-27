Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 2. bölüm izle! Baş Belası 2. bölüm fragmanı izle!

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BAŞ BELASI CANLI İZLE!

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE!

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.

Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.

Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder. Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.

BAŞ BELASI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

BAŞ BELASI OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

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