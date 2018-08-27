Baş Ağrısının İlaç ve İlaç Dışı Yöntemlerle Tedavisi

Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Bölümünden uzman doktor Didem Er, migrende ilaç dışı tedaviler konusunda bilgi verdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, migrenin tüm baş ağrısı hastalıkları içinde doktora en fazla başvuru nedeni olduğunu kaydetti.

Migrenin oldukça önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Er, migrenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından en çok kısıtlılık yapan hastalıklar arasında ele alındığını ve kadınların yaklaşık yüzde 20'sinin, erkeklerin ise yüzde 8'inin migrenli olduğunun bilindiğini aktardı.

Er, migren tedavisinde alternatif olarak oksipital blokaj yönetiminin etkili bir çözüm yöntemi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Oksipital blokaj başın ağrı duyusunu algılayan kısmın anestezik maddelerle blokajı ve sinirin uyarılabilirliğinin azaltılması işlemidir. Bu yöntem sayesinde ağrıya neden olan sinir sistemindeki ağrı duyusu bloke edilir ve dolayısıyla ağrı kesilir. Diğer bir yöntem ise botoks uygulamasıdır. Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacı ile botoks yaptıran migrenli hastaların baş ağrılarının azaldığının fark edilmesi, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtı. Yapılan araştırmalar üç aydan fazla bir süre boyunca, ayda 15 ya da daha fazla gün, migren karakterinde baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botoks uygulamasının etkili olduğu gösterdi. Bu etkinin, botoksun, sinir sonlanma bölgelerinde bazı nörotransmitterlerin salınımını engellemesi yoluyla inflamatuvar ağrıyı önlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor."