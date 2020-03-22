Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı
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Mustafa Kemal Atatürk, Düzce, 3. Sayfa

Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir kişi, acil servisin korona virüs nedeni ile riskli olduğunu duyunca doktoru darp etti.

22.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:14
Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir kişi, acil servisin korona virüs nedeni ile riskli olduğunu duyunca doktoru darp etti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesinin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli Doktor Okan K., hastaya sağlık durumunun ciddi olmadığını, korona virüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. olayın ardından darp raporu aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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